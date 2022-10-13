Огненный матч «Барсы» и «Интера», 7 голов «Ливерпуля», «Бавария» в плей-офф ЛЧ, орден Ротенберга и другие новости утра

1. «Бавария», «Наполи» и «Брюгге» (впервые в истории) вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

«Барселона» была на грани фиаско, но спаслась в домашнем матче с «Интером» (3:3) благодаря голу Левандовского на 92-й минуте. Впрочем, шансы каталонцев все равно весьма призрачны – «Интер» выйдет в 1/8 финала, если обыграет чешскую «Викторию» в следующем туре. Команду Хави снова ждет Лига Европы?

«Ливерпуль» растерзал «Рейнджерс» (7:1), пропустив первым: Салах сделал самый быстрый хет-трик в истории ЛЧ, у Фирмино 2+1, у Жоты 3 ассиста.

Хвича Кварацхелия забил очередной гол и отдал результативный пас в матче за «Наполи». Все результаты игрового дня – здесь.

2. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Бостону» (2:5), гол Андрея Свечникова помог «Каролине» победить «Коламбус» (4:1). Все результаты – здесь.

3. Владелец «Сочи» и вице-президент Федерации дзюдо России Борис Ротенберг награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» за вклад в развитие физической культуры и популяризацию спорта.

4. «ПСЖ» был готов продать Мбаппе летом за 400 млн евро, переход в «Реал» не допускался. Килиан чувствует себя в клубе жертвой политического давления, он хочет играть в футбол без оглядки на деньги. Чемпион мира также недоволен трансферами и схемой 3-4-3 тренера Кристофа Гальтье. «Пари Сен-Жермен» не отпустит Мбаппе зимой, но готов продать форварда летом по адекватной цене. Кроме того, «ПСЖ» платил за создание фэйковых аккаунтов для критики Мбаппе, СМИ и клубов в соцсетях, но это не точно.

5. «Динамо» обыграло «Северсталь» в Фонбет чемпионате КХЛ, «Металлург» победил «Ак Барс».

6. УЕФА накажет сборные в случае отказа от игр с командой Косово в квалификации Евро-2024 – вплоть до дисквалификации.

7. Министерство спорта России разрешит сборным выезд за рубеж при гарантии, что в командах нет лиц, подлежащих мобилизации.

8. Криштиану Роналду оспорит обвинения Футбольной ассоциации Англии о разбитом телефоне мальчика-аутиста.

9. НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» уступил «Бруклину», «Филадельфия» обыграла «Шарлотт». Остальные результаты – здесь.

10. В Новосибирске скорая помощь отказалась везти в больницу хоккеиста «Толпара», сославшись на закончившееся время оплаты.

11. Федерация биатлона Забайкалья лишилась государственной аккредитации. Ранее там сообщали о призывах голосовать за Виктора Майгурова на выборах главы СБР.

12. Французский пилот «Формулы-1» Пьер Гасли подписал с «Альпин» контракт по схеме 2+1 и будет зарабатывать 15 млн долларов в год.

13. Евгения Медведева выступит в шоу Ильи Авербуха «Волшебник изумрудного города» в Москве.

Цитаты дня:

Томислав Дуймович: «Сказал, что российский народ спровоцирован, что НАТО продолжает расширяться. В Хорватии 80% сказали, что я тупой футболист и ничего не понимаю»

Чеферин о Беларуси в отборе Евро-2024: «Вышвырните всех вон!» – это популистский призыв. Мы же не читаем политикам проповеди о том, что им надо делать»

Тонали об удалении Томори: «Можно сделать из футбола баскетбол, где любое касание считается фолом. Таких случаев во время матча очень много»

Валентин Николаев: «Тутберидзе – жесткий менеджер, она не тренер высочайшего класса. Мне не нравится система, которой она пользуется»

Директор Australian Open об участии игроков из России: «Они смогут сыграть, но не за Россию, не под российским флагом»

Дмитрий Васильев: «Для спецоперации нужны специалисты. Отряды фигуристов или биатлонистов – это несерьезно»

«70 евро за билет? Идите ## ###». Баннер фанатов «Баварии» на выездном матче с «Викторией» в ЛЧ

Джо Байден: «Готов обсудить с Путиным освобождение Бриттни Грайнер»