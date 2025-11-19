ФНЛ запатентовала подставки для мячей – чтобы болбои не помогали домашним командам: «Изучили нововведение Алонсо и разработали свое изобретение. Начнем переговоры о внедрении»

В ФНЛ могут ограничить болбоев.

ФНЛ планирует запретить болбоям отдавать игрокам мяч напрямую.

Лига создала и запатентовала специальные подставки, которые планируется размещать по периметру поля, передает инсайдер Иван Карпов. Цель новой инициативы – ограничить влияние болбоев, которые могут как быстро возвращать мяч домашней команде, так и придерживать его, если он должен достаться гостям.

«Мы изучили нововведение Хаби Алонсо , который обкладывал в Леверкузене все поле мячами, и разработали свое изобретение для ФНЛ. Способ, которым пользовался «Байер », нам не подходит: там мячи просто лежали вокруг поля. Из-за этого в любой момент они могли выкатиться на газон во время игры.

Наш механизм разработан с учетом климатических условий и открытых стадионов – из него мяч не выскользнет на поле. Недавно мы прошли патентные процедуры, готовы к выходу на рынок. Уже показали подставку коллегам из РФС и РПЛ . Через знакомых продемонстрировали ее людям из ФИФА .

После завершения осенней части сезона планируем приступить к переговорам, чтобы системно внедрить это изобретение на всех уровнях нашего футбола», – сказал заместитель директора департамента развития ФНЛ Дмитрий Кортава.