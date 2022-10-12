«Наполи» вышел в плей-офф ЛЧ 4-й раз в истории

«Наполи» вышел в плей-офф .

Команда Лучано Спаллетти обыграла в 4-м туре группового этапа (4:2). После 4 матчей неаполитанцы лидируют в группе A, набрав 12 очков.

Вторым идет «Ливерпуль» – у него 6 очков после 3 игр. «Аякс» набрал 3 очка в 4 матчах и занимает 3-е место, четвертыми идут «Рейнджерс», не набравшие ни одного балла после 3 туров.

вышел в плей-офф Лиги чемпионов в четвертый раз в истории. Неаполитанцы доходили до стадии 1/8 финала в сезонах-2011/12, 2016/17 и 2019/20.