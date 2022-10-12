Гасли подписал с «Альпин» контракт по схеме 2+1 и будет зарабатывать $15 млн в год (Sportune)

Стали известны детали контракта с «Альпин».

По информации французского издания Sportune, Гасли подписал с «Альпин» двухлетний контракт с опцией продления на сезон-2025.

По условиям контракта Гасли в «Альпин» будет зарабатывать $15 млн в год.

В этом году Гасли заработал в примерно $5 млн. В то время как в следующем году его зарплата должна была вырасти до $10 млн.

Выкуп контракта Гасли у «Ред Булл» обошелся «Альпин» в €10 млн (Sky Sports)

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