НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» сыграет с «Бруклином», «Лейкерс» примут «Миннесоту» и другие матчи

В среду, 12 октября, состоятся восемь предсезонных матчей НБА.

сыграет с и . «Лейкерс» примут на своей арене «Миннесоту».

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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