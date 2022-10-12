НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» сыграет с «Бруклином», «Лейкерс» примут «Миннесоту» и другие матчи
В среду, 12 октября, состоятся восемь предсезонных матчей НБА.
«Милуоки» Янниса Адетокумбо сыграет с «Бруклином» Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга. «Лейкерс» примут на своей арене «Миннесоту».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 13 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 13 октября, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 13 октября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 13 октября, 02.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 13 октября, 02.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 13 октября, 05.00, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 13 октября, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 13 октября, 05.30, «Toyota Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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