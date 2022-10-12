НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» сыграет с «Бруклином», «Лейкерс» примут «Миннесоту» и другие матчи

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В среду, 12 октября, состоятся восемь предсезонных матчей НБА.

«Милуоки» Янниса Адетокумбо сыграет с «Бруклином» Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга. «Лейкерс» примут на своей арене «Миннесоту».

НБА

Предсезонные матчи

Филадельфия – Шарлотт
Дата проведения
13 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Кливленд – Атланта
Дата проведения
13 октября, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Индиана – Нью-Йорк
Дата проведения
13 октября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Милуоки – Бруклин
Дата проведения
13 октября, 02.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Майами – Новый Орлеан
Дата проведения
13 октября, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Лейкерс – Миннесота
Дата проведения
13 октября, 05.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Финикс – Сакраменто
Дата проведения
13 октября, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Клипперс – Денвер
Дата проведения
13 октября, 05.30, «Toyota Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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