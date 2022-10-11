«Атлетико» выкупил Гризманна у «Барсы», «Авангард» уволил Рябыкина, топ-100 лучших футболистов в истории, ЦСКА интересен Сутормин и другие новости утра

1. «Атлетико» выкупил Антуана Гризманна у «Барселоны» за 20+4 млн евро. 31-летний нападающий заключил с мадридским клубом контракт до лета 2026 года.

2. В шорт-листе «Локомотива» три кандидата – Юрий Семин, Сергей Юран и Андрей Талалаев, нового тренера могут назначить во вторник. Возможно, Михаил Галактионов тоже в списке.

3. Лионель Месси – лучший футболист в истории по версии FourFourTwo. Диего Марадона – 2-й, Криштиану Роналду – 3-й, Пеле – 4-й, Лев Яшин – 31-й.

4. В Боснии и Герцеговине не приняли решение о проведении игры с Россией. Заседание Футбольного союза перенесено на 31 октября. Игра запланирована на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

5. ЦСКА победил «Амур» (3:2 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ, «Металлург» уступил московскому «Динамо» (1:3).

6. В России планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в СВО.

7. Шведские лыжницы Линн Сван и Майя Далквист готовы бойкотировать международные соревнования, если на них допустят российских спортсменов.

8. ЦСКА интересуется Алексеем Суторминым. Хавбек недоволен тем, что мало играет в «Зените».

9. Камила Валиева выступит в новогоднем ледовом шоу Татьяны Навки «Новая сказка Шахерезады». Анна Щербакова выступит в шоу Навки «Спящая красавица».

10. «Авангард» уволил Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера, Михаил Кравец стал и. о. Команду может возглавить Дмитрий Квартальнов.

Николай Голдобин попросил обмен из «Металлурга», у хоккеиста конфликт с тренером Ильей Воробьевым.

11. ФИА опубликовала данные расследования финансовой деятельности команд «Формулы-1» за сезон-2021: нарушения выявлены у «Ред Булл» и «Астон Мартин». Превышение бюджета со стороны «Ред Булл» – менее 2 млн долларов, расходы не связаны с разработкой болида.

12. Бывший футболист «Мордовии» Руслан Мухаметшин приговорен к 1,5 годам колонии за организацию подпольных казино.

13. НБА. 20 очков Порзингиса помогли «Вашингтону» победить «Шарлотт», «Денвер» одолел «Финикс» и другие результаты.

14. «Лацио» разгромил «Фиорентину» (4:0) в 9-м туре Серии А. Римский клуб выиграл 4 матча подряд с общим счетом 14:0 и занимает 3-е место в таблице.

15. Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил Брайана Идову, Дмитрия Тихого и Илью Камышева от тренировок с командой, он объяснил это тем, что не уверен в игроках.

16. Циципас обошел Зверева в рейтинге ATP, Фриц дебютировал в топ-10, Котов – в топ-100. Александрова обновила личный рекорд в рейтинге WTA, Крейчикова вернулась в топ-15, Мертенс – в топ-40.

Цитаты дня:

Лапорта о неназначенных пенальти в матчах с «Баварией» и «Интером»: «Это позор. Вот почему я делаю ставку на Суперлигу – там все будет профессиональнее»

Доминик Гашек: «В Чехии больше не рады НХЛ до тех пор, пока руководство лиги не уйдет в отставку, а новое не извинится перед нашей страной»

Васкес о «Шахтере» и Украине: «Мы желаем, чтобы все закончилось как можно скорее и наилучшим образом»

Ари: «Галицкий такой же умный, как Путин. Они одинаковые абсолютно и очень мне нравятся»

Пауло Коста: «Очень грустно видеть быструю и непрерывную деградацию США»

Грегг Попович: «Колумб инициировал мировой геноцид, а мы чествуем его»