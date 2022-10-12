Мбаппе, вероятно, уйдет из «ПСЖ» летом. Форвард недоволен трансферами и схемой 3-4-3 Гальтье (Le Parisien)

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Килиан Мбаппе, скорее всего, уйдет из «ПСЖ» летом.

Ранее сообщалось, что нападающий хочет покинуть парижскую команду в январе, поскольку считает, что его предали. Однако клуб не намерен отпускать игрока в зимнее трансферное окно, но готов рассмотреть его продажу летом.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien, уход француза по завершении сезона более вероятен. Мбаппе недоволен ситуацией в клубе и особенно разочарован в его президенте Нассере Аль-Хелайфи из-за невыполненных обещаний.

Так, игроку обещали подписать «девятку» летом этого года, но клуб так и не купил игрока на эту позицию. Кроме того, Килиан обеспокоен тем, что при Кристофе Гальтье команда играет по схеме 3-4-3. Мбаппе считает, что такая расстановка позволяет Неймару и Лионелю Месси проявлять свои лучшие качества, а ему – нет.

Ранее форвардом интересовался «Реал». Сейчас руководство «Мадрида» пессимистично оценивает шансы на трансфер игрока – в клубе полагают, что Мбаппе просто оказывает давление на «ПСЖ».

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