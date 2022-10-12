Директор Australian Open об участии игроков из России: «Они смогут сыграть, но не за Россию, не под российским флагом»

Директор Australian Open прокомментировал участие игроков из России и Беларуси.

«На данный момент российские и белорусские игроки будут иметь возможность сыграть на Australian Open. Только они не смогут выступать за Россию, выступать под российским флагом, использовать гимн России. Они должны играть как нейтральные спортсмены.

Но мы будем рады видеть их на Australian Open в январе», – сказал Крэйг Тайли.

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