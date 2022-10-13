Макдэвид набрал 700-е очко в НХЛ в 488-й игре. Быстрее это удалось лишь Гретцки, Лемье, Штястны, Босси и Курри
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 4 (3+1) очка в стартовом матче чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:3) и был признан первой звездой.
Второй гол канадца стал его 700-м набранным баллом в лиге, для этого ему понадобилось 488 игр.
Быстрее Макдэвида этой отметки в истории НХЛ достигли лишь пятеро: Уэйн Гретцки за 317 матчей, Марио Лемье – за 363, Петер Штястны – за 457, Майк Босси – за 469 и Яри Курри – за 483.
Всего на данный момент на счету Макдэвида 701 (242+459) очко в регулярках.
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