Тонали об удалении Томори: «Можно сделать из футбола баскетбол, где любое касание считается фолом. Таких случаев во время матча очень много»

Теги Милан Челси серия А Италия Лига чемпионов УЕФА судьи Даниэль Зиберт Фикайо Томори Мэйсон Маунт Сандро Тонали Футбол

Хавбек «Милана» Сандро Тонали раскритиковал судейство в матче с «Челси» (0:2).

Защитник «россонери» Фикайо Томори получил прямую красную карточку на 18-й минуте игры 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Он в своей штрафной схватил руками хавбека лондонцев Мэйсона Маунта, помешав тому пробить по воротам.

«Таких случаев во время игры очень много. Давать пенальти и красную на 18-й минуте за такое касание... С тем же успехом можно сделать из футбола баскетбол, где любое касание считается фолом. Мы получили несколько желтых только в первом тайме после назначения нелепых, позорных штрафных.

Мы должны быть сильными и направить этот гнев в футбол. Мы должны превратить злость от этих решений в позитивную энергию для следующих двух матчей», – сказал Тонали.

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