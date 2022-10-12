Тонали об удалении Томори: «Можно сделать из футбола баскетбол, где любое касание считается фолом. Таких случаев во время матча очень много»
Хавбек «Милана» Сандро Тонали раскритиковал судейство в матче с «Челси» (0:2).
Защитник «россонери» Фикайо Томори получил прямую красную карточку на 18-й минуте игры 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Он в своей штрафной схватил руками хавбека лондонцев Мэйсона Маунта, помешав тому пробить по воротам.
«Таких случаев во время игры очень много. Давать пенальти и красную на 18-й минуте за такое касание... С тем же успехом можно сделать из футбола баскетбол, где любое касание считается фолом. Мы получили несколько желтых только в первом тайме после назначения нелепых, позорных штрафных.
Мы должны быть сильными и направить этот гнев в футбол. Мы должны превратить злость от этих решений в позитивную энергию для следующих двух матчей», – сказал Тонали.
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