Евгения Медведева выступит в шоу Ильи Авербуха «Волшебник изумрудного города» в Москве
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева исполнит роль Дороти в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник изумрудного города».
Спектакль пройдет со 2 по 7 января во дворце спорта «Лужники» в Москве. Всего запланировано 15 выступлений.
Также в постановке примут участие олимпийский чемпион Роман Костомаров и бронзовый призер Игр Оксана Домнина.
Фигуристок поделили по шоу: Валиева катает у Навки во время ЧР, Щербакова потеснила Загитову, у Плющенко – комбо с Трусовой
Комментарии