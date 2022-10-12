Евгения Медведева выступит в шоу Ильи Авербуха «Волшебник изумрудного города» в Москве

Двукратная чемпионка мира исполнит роль Дороти в ледовом шоу «Волшебник изумрудного города».

Спектакль пройдет со 2 по 7 января во дворце спорта «Лужники» в Москве. Всего запланировано 15 выступлений.

Также в постановке примут участие олимпийский чемпион и бронзовый призер Игр Оксана Домнина.

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