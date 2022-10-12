Евгения Медведева выступит в шоу Ильи Авербуха «Волшебник изумрудного города» в Москве

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров Илья Авербух сборная России Евгения Медведева ледовые шоу Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева исполнит роль Дороти в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник изумрудного города». 

Спектакль пройдет со 2 по 7 января во дворце спорта «Лужники» в Москве. Всего запланировано 15 выступлений. 

Также в постановке примут участие олимпийский чемпион Роман Костомаров и бронзовый призер Игр Оксана Домнина. 

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