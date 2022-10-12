«70 евро за билет? Идите ## ###». Баннер фанатов «Баварии» на выездном матче с «Викторией» в ЛЧ

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Болельщики «Баварии» недовольны ценами на билеты в Лиге чемпионов.

Во время матча против чешской «Виктории» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:0, первый тайм) фанаты мюнхенского клуба вывесили баннер с надписью «70 евро за билет? Идите ## ###».

Всего на выездной игре присутствуют около 600 болельщиков немецкой команды.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: Gettyimages.ru/Adam Pretty

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