«70 евро за билет? Идите ## ###». Баннер фанатов «Баварии» на выездном матче с «Викторией» в ЛЧ
Болельщики «Баварии» недовольны ценами на билеты в Лиге чемпионов.
Во время матча против чешской «Виктории» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:0, первый тайм) фанаты мюнхенского клуба вывесили баннер с надписью «70 евро за билет? Идите ## ###».
Всего на выездной игре присутствуют около 600 болельщиков немецкой команды.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: Gettyimages.ru/Adam Pretty
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