«70 евро за билет? Идите ## ###». Баннер фанатов «Баварии» на выездном матче с «Викторией» в ЛЧ

Болельщики «Баварии» недовольны ценами на билеты в .

Во время матча против чешской в 4-м туре Лиги чемпионов (4:0, первый тайм) фанаты мюнхенского клуба вывесили баннер с надписью «70 евро за билет? Идите ## ###».

Всего на выездной игре присутствуют около 600 болельщиков немецкой команды.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: Gettyimages.ru/Adam Pretty