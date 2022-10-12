НХЛ. «Вашингтон» примет «Бостон», «Каролина» сыграет с «Коламбусом», «Колорадо» – с «Чикаго», «Эдмонтон» против «Ванкувера»
«Вашингтон» примет «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Каролина» сыграет с «Коламбусом», «Колорадо» – с «Чикаго», «Эдмонтон» будет противостоять «Ванкуверу».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 октября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 13 октября, 02.00, «Bell Centre»
- Дата проведения
- 13 октября, 02.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 13 октября, 04.30, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 13 октября, 05.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 13 октября, 05.00, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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