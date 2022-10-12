НХЛ. «Вашингтон» примет «Бостон», «Каролина» сыграет с «Коламбусом», «Колорадо» – с «Чикаго», «Эдмонтон» против «Ванкувера»

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«Вашингтон» примет «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Каролина» сыграет с «Коламбусом», «Колорадо» – с «Чикаго», «Эдмонтон» будет противостоять «Ванкуверу».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Бостон
Дата проведения
13 октября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Торонто
Дата проведения
13 октября, 02.00, «Bell Centre»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Коламбус
Дата проведения
13 октября, 02.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Чикаго
Дата проведения
13 октября, 04.30, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Ванкувер
Дата проведения
13 октября, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Сиэтл
Дата проведения
13 октября, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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