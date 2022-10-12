Дмитрий Васильев: «Для спецоперации нужны специалисты. Отряды фигуристов или биатлонистов – это несерьезно»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил информацию о создании добровольческих отрядов среди спортсменов для участия в спецоперации на Украине.

«Как отношусь к отрядам из спортсменов-добровольцев? Это выбор каждого человека, и он должен сам принять решение и быть последовательным в нем.

Принесут ли пользу такие отряды? Только время может показать. Я не сторонник какой-то истерии. Все-таки считаю, что сегодня нужно подходить к вопросу мобилизации прагматично.

Для СВО нужны специалисты, а не, условно говоря, мальчишки, которые рвутся в бой, а сами ничего не умеют и даже пороха не нюхали. Я против этого.

Считаю, в данном случае надо подходить максимально профессионально и сдержанно, с холодной головой. Доброволец не может указывать, где он хочет служить. Может сказать о своих предпочтениях.

Но есть вышестоящее руководство – военное командование, которое определяет, кому куда идти. Отряды фигуристов или биатлонистов – это несерьезно.

Я отдаю предпочтение профессионализму и тем, кто готов идти на СВО с опытом боевых действий», – сказал Васильев.

В России планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в СВО («Р-Спорт»)

«Это наш генофонд, его нужно сохранить». Как спортсмены отреагировали на мобилизацию – повестки уже идут