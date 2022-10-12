«ПСЖ» был готов продать Мбаппе летом за 400 млн евро. Переход в «Реал» не допускался
«ПСЖ» был готов отпустить Килиана Мбаппе летом за сотни миллионов евро.
Ранее стало известно, что форвард хочет покинуть клуб в январе и пытался уйти уже в июле.
По информации Marca, в тот период представители 23-летнего игрока провели несколько встреч с руководством парижан.
«ПСЖ» сообщил Мбаппе, что готов продать его за 400 млн евро. При этом вариант с трансфером в «Реал» не допускался.
У Мбаппе возник вариант с переходом в «Ливерпуль», однако по разным причинам француз и его окружение не стали подробно работать над этой опцией.
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