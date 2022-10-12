«ПСЖ» был готов продать Мбаппе летом за 400 млн евро. Переход в «Реал» не допускался

«ПСЖ» был готов отпустить летом за сотни миллионов евро.

Ранее стало известно, что форвард хочет покинуть клуб в январе и пытался уйти уже в июле.

По информации Marca, в тот период представители 23-летнего игрока провели несколько встреч с руководством парижан.

«ПСЖ» сообщил Мбаппе, что готов продать его за 400 млн евро. При этом вариант с трансфером в не допускался.

У Мбаппе возник вариант с переходом в , однако по разным причинам француз и его окружение не стали подробно работать над этой опцией.

Похоже, Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ». Что об этом известно?