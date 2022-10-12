не согласился с обвинениями в агрессии в отношении мальчика с аутизмом.

В апреле португалец разбил телефон мальчику-аутисту. Эпизод произошел после матча с (0:1) в 32-м туре . Вскоре после него форвард «МЮ» принес извинения.

В сентябре ассоциация Англии (FA) обвинила Роналду в нарушении своих правил и назвала поведение Криштиану некорректным и/или агрессивным.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что Роналду не согласился с обвинениями FA.

«Мы говорили об этом, он не принимает это», – сказал тен Хаг.

BBC отмечает, что португалец оспорит обвинения FA.