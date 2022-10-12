«ПСЖ» не отпустит Мбаппе зимой, но готов продать форварда летом (Бен Джейкобс)

«ПСЖ» не продаст зимой.

Ранее появилась информация о том, что форвард хочет покинуть парижский клуб в ближайшее трансферное окно, поскольку считает, что его предали.

Однако, как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, парижане не намерены отпускать игрока по ходу этого сезона – клуб непреклонен в этом вопросе.

«ПСЖ» готов продать Мбаппе следующим летом за адекватную цену.

Отмечается, что главный тренер был ошеломлен желанием игрока уйти из команды, а внутри «ПСЖ» наблюдается достаточно серьезное напряжение.

Похоже, Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ». Что об этом известно?