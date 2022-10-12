«ПСЖ» не отпустит Мбаппе зимой, но готов продать форварда летом (Бен Джейкобс)
«ПСЖ» не продаст Килиана Мбаппе зимой.
Ранее появилась информация о том, что форвард хочет покинуть парижский клуб в ближайшее трансферное окно, поскольку считает, что его предали.
Однако, как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, парижане не намерены отпускать игрока по ходу этого сезона – клуб непреклонен в этом вопросе.
«ПСЖ» готов продать Мбаппе следующим летом за адекватную цену.
Отмечается, что главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье был ошеломлен желанием игрока уйти из команды, а внутри «ПСЖ» наблюдается достаточно серьезное напряжение.
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