«ПСЖ» не отпустит Мбаппе зимой, но готов продать форварда летом (Бен Джейкобс)

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Кристоф Гальтье Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» не продаст Килиана Мбаппе зимой.

Ранее появилась информация о том, что форвард хочет покинуть парижский клуб в ближайшее трансферное окно, поскольку считает, что его предали.

Однако, как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, парижане не намерены отпускать игрока по ходу этого сезона – клуб непреклонен в этом вопросе.

«ПСЖ» готов продать Мбаппе следующим летом за адекватную цену.

Отмечается, что главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье был ошеломлен желанием игрока уйти из команды, а внутри «ПСЖ» наблюдается достаточно серьезное напряжение.

Похоже, Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ». Что об этом известно?

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