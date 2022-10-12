Лига чемпионов. «Барса» против «Интера», «Ливерпуль» в гостях у «Рейнджерс», «Наполи» примет «Аякс»
«Барселона» примет «Интер» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Наполи» сыграет дома с «Аяксом», «Бавария» встретится на выезде с «Викторией», «Ливерпуль» – с «Рейнджерс».
4-й тур
Группа А
- Дата проведения
- 12 октября, 19.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 12 октября, 22.00, «Айброкс»
Группа В
- Дата проведения
- 12 октября, 19.45, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 12 октября, 22.00, «БайАрена»
Группа С
- Дата проведения
- 12 октября, 22.00, «Доосан-Арена»
- Дата проведения
- 12 октября, 22.00, «Камп Ноу»
Группа D
- Дата проведения
- 12 октября, 22.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 12 октября, 22.00, «Жозе Алваладе»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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