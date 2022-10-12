Лига чемпионов. «Барса» против «Интера», «Ливерпуль» в гостях у «Рейнджерс», «Наполи» примет «Аякс»

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«Барселона» примет «Интер» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Наполи» сыграет дома с «Аяксом», «Бавария» встретится на выезде с «Викторией», «Ливерпуль» – с «Рейнджерс».

Лига чемпионов

4-й тур

Группа А

Наполи Италия – Аякс Нидерланды
Дата проведения
12 октября, 19.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рейнджерс Шотландия – Ливерпуль Англия
Дата проведения
12 октября, 22.00, «Айброкс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа В

Атлетико Испания – Брюгге Бельгия
Дата проведения
12 октября, 19.45, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Байер Германия – Порту Португалия
Дата проведения
12 октября, 22.00, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа С

Виктория Пльзень Чехия – Бавария Германия
Дата проведения
12 октября, 22.00, «Доосан-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Барселона Испания – Интер Италия
Дата проведения
12 октября, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа D

Тоттенхэм Англия – Айнтрахт Ф Германия
Дата проведения
12 октября, 22.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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Спортинг Португалия – Марсель Франция
Дата проведения
12 октября, 22.00, «Жозе Алваладе»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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