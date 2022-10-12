Лига чемпионов. «Барса» против «Интера», «Ливерпуль» в гостях у «Рейнджерс», «Наполи» примет «Аякс»

примет в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Наполи» сыграет дома с «Аяксом», встретится на выезде с «Викторией», – с «Рейнджерс».

4-й тур

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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