Валентин Николаев: «Тутберидзе – жесткий менеджер, она не тренер высочайшего класса. Мне не нравится система, которой она пользуется»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Политика Валентин Николаев Станислав Жук Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Валентин Николаев выступил с критикой в адрес заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

– Тутберидзе – жесткий генеральный менеджер, она не является тренером высочайшего класса. При ней работает Сережа Дудаков – очень грамотный технический тренер. Этери выстроила у себя дисциплину жесткую, ни влево, ни вправо, вот и все.

– Пресса много критиковала Тутберидзе из-за отношения к девочкам. Говорят, что она их, по сути, калечит, что на одну звезду приходится 30-40 отбракованных, искалеченных спортсменок. Что вы по этому поводу скажете?

– А это абсолютная правда. Мне не нравится система, которой она пользуется. Такая же система была у Станислава Жука – всемирно известного тренера, у которого процент брака, то есть травмированных спортсменов, был необычайно высоким.

Перед Тутберидзе, как и когда-то перед Жуком… Такое впечатление, что перед ними железобетонная амбразура определенного размера, на которой написано «Золотые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира». И вот через эту амбразуру просовывается тело. Что падает на эту сторону, их не волнует! Это даже не менталитет, это специфика отношения к спорту как к средству…

– Пропаганды?

– Нет. Конечно, нет. Уверяю вас, что ни Тутберидзе, ни Дудаков не думают о пропаганде. Никто, находясь на льду, не задумывается о конкуренции как об элементе политики! На чем у них все построено? Они собирают к себе в школу всех талантливых детей, каких только найдут. Среди этих талантливейших детей проводится жесточайший отбор сразу же, и потом оставшиеся уже, кто выживет.

Почему это происходит? Спорт в России на сегодняшний день – это не способ пропаганды, это способ для людей, родителей удовлетворить свое тщеславие. Допустим, раньше в Советском Союзе это был способ поехать за границу. В Америке баскетбол и бокс для чего? Он был развит среди афроамериканцев не потому что они высокие и хорошо прыгают, а потому что для них это был единственный способ вырваться к светлой жизни.

Другое дело, что никто не задумывается, что к этой светлой жизни попадает один из миллионов. И выиграть Олимпийские игры гораздо сложнее, чем выиграть в лотерею, – цитирует Николаева Sport24 со ссылкой на украинское интернет-издание.

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