Валентин Николаев: «Тутберидзе – жесткий менеджер, она не тренер высочайшего класса. Мне не нравится система, которой она пользуется»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Валентин Николаев выступил с критикой в адрес заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

– Тутберидзе – жесткий генеральный менеджер, она не является тренером высочайшего класса. При ней работает Сережа Дудаков – очень грамотный технический тренер. Этери выстроила у себя дисциплину жесткую, ни влево, ни вправо, вот и все.

– Пресса много критиковала Тутберидзе из-за отношения к девочкам. Говорят, что она их, по сути, калечит, что на одну звезду приходится 30-40 отбракованных, искалеченных спортсменок. Что вы по этому поводу скажете?

– А это абсолютная правда. Мне не нравится система, которой она пользуется. Такая же система была у Станислава Жука – всемирно известного тренера, у которого процент брака, то есть травмированных спортсменов, был необычайно высоким.

Перед Тутберидзе, как и когда-то перед Жуком… Такое впечатление, что перед ними железобетонная амбразура определенного размера, на которой написано «Золотые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира». И вот через эту амбразуру просовывается тело. Что падает на эту сторону, их не волнует! Это даже не менталитет, это специфика отношения к спорту как к средству…

– Пропаганды?

– Нет. Конечно, нет. Уверяю вас, что ни Тутберидзе, ни Дудаков не думают о пропаганде. Никто, находясь на льду, не задумывается о конкуренции как об элементе политики! На чем у них все построено? Они собирают к себе в школу всех талантливых детей, каких только найдут. Среди этих талантливейших детей проводится жесточайший отбор сразу же, и потом оставшиеся уже, кто выживет.

Почему это происходит? Спорт в России на сегодняшний день – это не способ пропаганды, это способ для людей, родителей удовлетворить свое тщеславие. Допустим, раньше в Советском Союзе это был способ поехать за границу. В Америке баскетбол и бокс для чего? Он был развит среди афроамериканцев не потому что они высокие и хорошо прыгают, а потому что для них это был единственный способ вырваться к светлой жизни.

Другое дело, что никто не задумывается, что к этой светлой жизни попадает один из миллионов. И выиграть Олимпийские игры гораздо сложнее, чем выиграть в лотерею, – цитирует Николаева Sport24 со ссылкой на украинское интернет-издание.

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