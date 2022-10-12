Минспорт разрешит сборным выезд за рубеж при гарантии, что в командах нет лиц, подлежащих мобилизации

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов рассказал о ситуации с выездом сборных команд за рубеж на фоне частичной мобилизации.

«Комиссия [по формированию календарного плана] постановила, что выезды сборных команд за пределы страны могут быть согласованы только при наличии гарантийного письма о том, что в составе команды нет лиц, подлежащих частичной мобилизации, а также при подтверждении безопасности передвижения спортсменов.

Выезд за рубеж запросили федерации по велосипедному спорту, каратэ, конному спорту, спортивной акробатике, борьбе на поясах, гиревому спорту, джиу‑джитсу, синхронному плаванию, сноуборду, спорту глухих и ПОДА (лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – Sports.ru), спорту сверхлегкой авиации, спортивной гимнастике, теннису, тяжелой атлетике, художественной гимнастике.

Не единожды комиссия и я лично говорили о том, что для проведения тренировочных мероприятий отечественные базы должны быть приоритетными. Странно видеть, что наши спортсмены стремятся в южные курортные страны, где зачастую спортивная инфраструктура значительно уступает по уровню российской.

Надеюсь, что совместными усилиями мы изменим эту ситуацию», – цитирует Байсултанова его пресс‑служба.