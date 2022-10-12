Томислав Дуймович: «Сказал, что российский народ спровоцирован, что НАТО продолжает расширяться. В Хорватии 80% сказали, что я тупой футболист и ничего не понимаю»

рассказал о поддержке России и раскритиковал НАТО.

– Переубеждаете тех, плохо думает о России?

– Я не хожу по улицам, не пропагандирую ничего, но если в разговоре всплывает эта тема, то говорю свое мнение.

В одном из первых интервью после начала военной операции я сказал, что все не так, как нам говорят (в Европе), что российский народ спровоцирован.

Потому что НАТО продолжает расширяться, несмотря на обещания так не делать. Все, кто прочитал в жизни хотя бы две книжки, знают, что это так.

Не одобряю военный конфликт как спортсмен и как человек, не хочу, чтобы страдали люди любой страны мира – будь то Сирия, Афганистан, Украина, Россия или кто‑то еще. Жаль, что так происходит, но при этом понимаю, как одну сторону, так и другую.

– Какая реакция была на интервью в Хорватии?

– Не очень хорошая. Процентов 80 сказали, что я тупой футболист и ничего не понимаю. Ну, это как всегда.

А потом, через месяц, высказался наш президент и говорил примерно то же самое, что и я. Потому что президент, в отличие от премьера, у нас немного объективнее – и он на стороне России.

Другие военные аналитики говорили позже примерно то же, что и я. Поэтому на ситуацию стали чуть иначе смотреть. Но никто не знал, что это будет так долго, что военная операция начнет расширяться. Ожидали, что пройдет две недели – и все закончится.

Сейчас в Загребе, как и во всей Европе, много украинцев приехало – вижу много украинских флагов, машин с их номерами. Очень много. Мы с теплотой их принимаем у себя, – сказал бывший полузащитник и .