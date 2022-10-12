Чеферин о Беларуси в отборе Евро-2024: «Вышвырните всех вон!» – это популистский призыв. Мы же не читаем политикам проповеди о том, что им надо делать»

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Президент УЕФА объяснил решение не отстранять сборную Беларуси от отбора к Евро-2024.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер призвала исключить Беларусть из квалификации чемпионата Европы.

«Вышвырните всех вон!» – это немного популистский призыв. На данный момент мы не видим причин для этого. Если что-то изменится, мы обязательно отреагируем.

Политика должна уважать наши полномочия в принятии решений. Мы же не читаем политикам проповеди о том, что им надо делать», – цитирует Александера Чеферина Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на Sport Bild.

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