Президент УЕФА объяснил решение не отстранять сборную Беларуси от отбора к Евро-2024.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер призвала исключить Беларусть из квалификации чемпионата Европы.

«Вышвырните всех вон!» – это немного популистский призыв. На данный момент мы не видим причин для этого. Если что-то изменится, мы обязательно отреагируем.

Политика должна уважать наши полномочия в принятии решений. Мы же не читаем политикам проповеди о том, что им надо делать», – цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на Sport Bild.