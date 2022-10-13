Кузьменко забил в дебютной игре в НХЛ – «Эдмонтону»

Форвард реализовал большинство в стартовом матче чемпионата с «Эдмонтоном» (3:5).

Россиянин отличился в дебютной игре в лиге.

За 17:43 (7:10 – в большинстве, 0:22 – в меньшинстве) у Кузьменко 4 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».

В июле экс-игрок СКА подписал однолетний контракт с «Кэнакс» с кэпхитом в размере 950 тысяч долларов.

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