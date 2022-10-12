отдал пятую голевую передачу в составе «Наполи».

Полузащитник неаполитанской команды ассистировал в матче против в 4-м туре группового этапа (2:0, первый тайм).

Теперь на счету Хвичи 11 (6+5) очков в 13 матчах за по системе «гол+пас».

Кварацхелия набирает очки в шести матчах подряд за «Наполи» и сборную Грузии – на его счету 4 гола и 3 результативных паса за этот период. Статистика 21-летнего футболиста – здесь.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Аякс».