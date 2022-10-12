У Хвичи 11 (6+5) очков в 13 матчах за «Наполи». У него результативные действия в 6 играх кряду за клуб и Грузию
Хвича Кварацхелия отдал пятую голевую передачу в составе «Наполи».
Полузащитник неаполитанской команды ассистировал Джакомо Распадори в матче против «Аякса» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0, первый тайм).
Теперь на счету Хвичи 11 (6+5) очков в 13 матчах за «Наполи» по системе «гол+пас».
Кварацхелия набирает очки в шести матчах подряд за «Наполи» и сборную Грузии – на его счету 4 гола и 3 результативных паса за этот период. Статистика 21-летнего футболиста – здесь.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Аякс».
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