Левандовски забил 14 голов в 12 матчах за «Барселону». Форвард сделал дубль в игре с «Интером»

забил 14 голов в 12 матчах за «Барселону».

Нападающий каталонского клуба сделал дубль в игре 4-го тура Лиги чемпионов против (3:3).

Польский форвард дважды сравнивал счет по ходу игры: сначала Левандовски сделал счет 2:2 на 82-й минуте, а затем на второй добавленной минуте ко второму тайму отличился ударом головой, установив окончательный счет – 3:3.

Таким образом, нападающий забил 9 голов за испанскую команду в рамках 8 матчей и добавил на свой счет 5 мячей в 4 встречах Лиги чемпионов.

Подробную статистику Левандовского можно изучить здесь.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Интер».