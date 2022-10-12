Мбаппе чувствует себя в «ПСЖ» жертвой политического давления. Он хочет играть в футбол без оглядки на деньги (Marca)

Отношения Килиана Мбаппе и «ПСЖ» серьезно ухудшились.

Как сообщает Marca, сейчас отношения форварда с президентом клуба и консультантом Антеро Энрике хуже, чем когда-либо.

Мбаппе считает, что «ПСЖ» не выполнил договоренности, которые обсуждались при продлении контракта.

Сейчас Килиан чувствует себя жертвой ложных обещаний и политического давления. Он стремится просто играть в футбол в подходящей для этого среде без оглядки на деньги.

Похоже, Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ». Что об этом известно?