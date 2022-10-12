Мбаппе чувствует себя в «ПСЖ» жертвой политического давления. Он хочет играть в футбол без оглядки на деньги (Marca)
Отношения Килиана Мбаппе и «ПСЖ» серьезно ухудшились.
Как сообщает Marca, сейчас отношения форварда с президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи и консультантом Антеро Энрике хуже, чем когда-либо.
Мбаппе считает, что «ПСЖ» не выполнил договоренности, которые обсуждались при продлении контракта.
Сейчас Килиан чувствует себя жертвой ложных обещаний и политического давления. Он стремится просто играть в футбол в подходящей для этого среде без оглядки на деньги.
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