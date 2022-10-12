«ПСЖ» платил за создание фэйковых аккаунтов для критики Мбаппе, СМИ и клубов в соцсетях (Mediapart)

«ПСЖ» использовал фэйковые аккаунты в твиттере для критики .

Так утверждается в расследовании Mediapart. Парижский клуб якобы проводил «грязные и жестокие» кампании по очернению журналистов, СМИ, клубов и Мбаппе.

Фэйковые аккаунты начали критиковать форварда в 2019 году, когда появились слухи о его уходе в «Реал». Например, аккаунт @PanameSquad призывал Мбаппе «молча работать», когда Килиан объявлял, что хочет остаться в команде, несмотря на вылет из Лиги чемпионов.

С этого же аккаунта Мбаппе критиковали за слова о том, что ему стоит взять на себя больше ответственности. «Если бы ты только мог так прессинговать на поле», – говорилось в одном из сообщений.

Кампании также организовывались против определенных журналистов, а также против девушки, обвинявшей в изнасиловании. Все это было организовано агентством Digital Big Brother и контролировалось отделом коммуникаций «ПСЖ». Утверждается, что использовались целые «армии» фэйковых аккаунтов.

В клубе опровергли обвинения: «Клуб никогда не заключал контрактов с агентством с целью причинения вреда отдельным лицам и учреждениям».

Похоже, Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ». Что об этом известно?