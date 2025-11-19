Кроос о Винисиусе: «Иногда казалось, что его поведение сказывается на «Реале». Я часто пытался успокоить его на поле, говорил: «Ты так хорош, тебе это совсем не нужно»

Тони Кроос: казалось, что поведение Винисиуса на поле сказывается на «Реале».

Бывший полузащитник «Реала » Тони Кроос вспомнил, как пытался повлиять на поведение Винисиуса Жуниора на поле.

«Я часто говорил ему, что все в порядке, потому что возникало ощущение, что из-за его поведения вся команда оказывается в невыгодном положении. В какой-то момент это действует на нервы – будь то игрок соперника, судья или болельщики соперника. Складывается ощущение, что это сказывается на всей команде.

Я часто пытался немного успокоить его на поле, но прежде всего, чтобы он не потерял свою игру, потому что такое иногда случалось. Я часто говорил: «Ты так хорош, тебе это совсем не нужно», – рассказал Кроос во время турнира Icon League.