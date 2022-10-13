Ничушкин забил дважды «Чикаго» в большинстве, став 3-й звездой матча
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забил два гола в стартовом матче чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:2) и был признан третьей звездой.
В обоих случаях россиянин реализовал большинство, подправляя шайбу в ворота.
За 20:17 – лучший показатель среди форвардов «Эвеланш» (5:53 – в большинстве, 1:48 – в меньшинстве) – у Ничушкина 5 бросков в створ ворот, 1 хит, 1 блок-шот, полезность – «0».
Первой звездой был признан нападающий «Эвеланш» Арттури Лехконен, на счету которого 3 (2+1) балла. Второй звездой стал форвард «Колорадо» Микко Рантанен, отдавший 4 голевые передачи.
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