Ничушкин забил дважды «Чикаго» в большинстве, став 3-й звездой матча

Форвард «Колорадо» забил два гола в стартовом матче чемпионата с «Чикаго» (5:2) и был признан третьей звездой.

В обоих случаях россиянин реализовал большинство, подправляя шайбу в ворота.

За 20:17 – лучший показатель среди форвардов «Эвеланш» (5:53 – в большинстве, 1:48 – в меньшинстве) – у Ничушкина 5 бросков в створ ворот, 1 хит, 1 блок-шот, полезность – «0».

Первой звездой был признан нападающий «Эвеланш» , на счету которого 3 (2+1) балла. Второй звездой стал форвард , отдавший 4 голевые передачи.