В Новосибирске скорая помощь отказалась везти игрока «Толпара» в больницу, сославшись на закончившееся время оплаты

Скорая помощь отказалась везти игрока в больницу на диагностику.

Об этом сообщил старший тренер клуба после матча Olimpbet Чемпионата МХЛ с «Сибирскими Снайперами» (6:5 Б).

«Я бы хотел обратить внимание на случившуюся ситуацию! Наш защитник Дмитрий Табатадзе получил травму, но его состояние пока неизвестно, потому как скорая помощь хозяев отказалась везти нашего игрока в больницу на диагностику, сославшись на закончившееся время оплаты.

С таким отношением сталкиваемся впервые. Необходимо, чтобы лига обратила на это внимание! В настоящее время игрок находится под наблюдением доктора «Толпара», вызваны городские медики, ждем результатов», – сказал Потапов.