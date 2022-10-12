«ПСЖ» опроверг создание фэйковых аккаунтов для критики Мбаппе: «Вы думаете, что мы нанимаем людей, чтобы троллить своих игроков? Это полная чушь»

В «ПСЖ» опровергли информацию о создании фэйковых аккаунтов для критики .

Сообщалось, что парижский клуб якобы проводил «грязные и жестокие» кампании по очернению журналистов, СМИ, клубов и Мбаппе.

– глобальный бренд, который постоянно взаимодействует с СММ-агентствами по всему миру – локальными и международными – чтобы продвигать и отмечать отличную работу клуба, его сотрудников и партнеров – как делаю все компании.

«Вы действительно думаете, что мы нанимаем людей, чтобы троллить собственных игроков? Что мы троллим ? Это полная чушь.

Если агентство под прикрытием клуба что-то делало, оно должны ответить – абсолютно никакого отношения к клубу это не имеет. Мы потратили прошлый год на то, чтобы продлить Мбаппе, дав ему крупнейший контракт в мировом спорте, в этом участвовал президент Макрон – и вы думаете, что в то же время мы его троллили?» – заявил источник, близкий клубу.