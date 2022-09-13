Дзюба на лавке, «Краснодар» пошел в ЭСК РФС, Собчак проверяют на пропаганду ЛГБТ за интервью с Касаткиной, Хасбик в UFC и другие новости утра

1. СКА обыграл «Северсталь» в гостях, «Ак Барс» уступил минскому «Динамо», «Салават» проиграл «Спартаку» и другие результаты дня Фонбет чемпионата КХЛ.

2. «Краснодар» обратился в ЭСК РФС по 4 эпизодам матча с ЦСКА. Ранее клуб заявлял о готовности идти в правоохранительные органы.

3. Экс-форвард «Челси» и «Атлетико» Диего Коста перешел в «Вулверхэмптон». Бывший вратарь «Ливерпуля» Кариус подписал контракт с «Ньюкаслом» до января. Экс-хавбек «Барселоны» и «Атлетико» Туран завершил карьеру. «Челси» не удается договориться с Канте о контракте, хавбек может уйти бесплатно летом. Экс-хавбек «Спартака» Калиниченко возглавил эстонскую «Левадию».

4. Есть версия, что УЕФА за матч с Россией может отстранить Боснию и Герцеговину от турниров под своей эгидой и исключить из финансовых программ. Футбольный союз это не подтверждает. В балканской федерации футбола обсудят проведение игры с Россией в октябре.

5. «Рома» победила «Эмполи» в гостях (2:1) в 6-м туре чемпионата Италии. Команда Жозе Моуринью всего на одно очко отстает от первого места.

6. Канал Собчак проверяют на пропаганду ЛГБТ. Ксения предполагает, что это из-за интервью с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной.

7. Изменения в календаре из-за похорон Елизаветы II. Матчи «Челси» – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – «Лидс» перенесены, семь игр 8-го тура АПЛ состоятся. Матч «Арсенал» – ПСВ в Лиге Европы перенесен. А вот игру Лиги чемпионов «Челси» – «Зальцбург» не перенесут с 14 сентября. Гимн ЛЧ не прозвучит перед матчами в Великобритании на этой неделе.

8. Российская биатлонистка Дарья Виролайнен, дочь Анфисы Резцовой, может перейти в сборную Финляндии.

9. Захарян, Сперцян и Изидор – самые подорожавшие игроки РПЛ. В топ-5 по стоимости – только игроки «Зенита».

10. Владелец «Сакраменто», американский бизнесмен индийского происхождения Вивек Ранадиве, заинтересован в приобретении «Интера».

11. РУСАДА дисквалифицировало бегунью Ольгу Самылову на 4 года. Она сдала положительную допинг-пробу в 2012 году.

12. Артем Дзюба впервые не сыграл за «Адана Демирспор» после перехода. У экс-форварда «Зенита» 1 гол в 3 матчах. Без него победили «Трабзонспор» (3:2).

13. Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, подписал пятилетний контракт с UFC.

14. Бывший главный тренер «Авангарда» Боб Хартли занял должность консультанта академии клуба. Статую вратаря, подарок Владиславу Третьяку от завода «Курганстальмост», установили в Москве.

15. Алькарас стал первой ракеткой мира, Рууд – второй, Медведев выпал из топ-3 рейтинга ATP, Рублев вернулся в топ-10, Хачанов – в топ-20. Жабер вернулась в топ-3 рейтинга WTA, Гарсия – в топ-10, Кудерметова и Александрова обновили личный рекорд, Радукану опустилась на 72 позиции.

Цитаты дня:

Рой Джонс: «Я пойду к господину Путину, если Грайнер не обменяют. Скажу: «Вы дали мне гражданство РФ, но мне нужно, чтобы вы оказали еще одну услугу»

Генпродюсер «Матч ТВ»: «Показывать чемпионат мира по художественной гимнастике мы не будем, хотя права есть. Без лидеров это уже не ЧМ»

Феттель о пролете самолетов перед Гран-при: «Примерно 100-летнему президенту Италии, возможно, трудно не потешить свое эго»

Лайшев о Путине: «Всегда буду гордиться тем, что общался с таким гением. Это самый мощный политик нашей эпохи»

Олег Матыцин: «Никакой паники в нашем спортивном сообществе нет. Мы уверены, что курс выбран правильный»

Карпин о судействе: «Футбол превращается в баскетбол – тебя задевают мизинцем, и это фол»

Хабиб: «Футбол гораздо лучше ММА. Я стал бы футболистом, если бы родился в Англии»