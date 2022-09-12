УЕФА о матче Россия – Босния: «Товарищеская игра не противоречит решению об отстранении российских команд»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу высшая лига Босния и Герцеговина товарищеские матчи (сборные) Федерация футбола Боснии и Герцеговины Политика Спорт-Экспресс Футбол

УЕФА отреагировал на слухи о возможном отстранении сборной Боснии и Герцеговины.

Ранее появилась информация, что к боснийской команде могут применить санкции за проведение товарищеского матча с Россией.

«Босния и Герцеговина может быть отстранена от турниров под эгидой УЕФА? Мы можем только отослать вас к нашему заявлению ниже по этой теме. 

Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и, как таковые, не входят в компетенцию и ответственность УЕФА, поэтому предлагаемый товарищеский матч не противоречит решению Исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях УЕФА», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

«Сделаю все, чтобы матч с Россией не состоялся». В Боснии и Герцеговине многие против товарняка

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные