Гимн Лиги чемпионов не прозвучит перед матчами в Великобритании на этой неделе из-за смерти Елизаветы II

Гимн Лиги чемпионов не прозвучит перед матчами в Великобритании на этой неделе.

Об этом сообщает журналист The Telegraph Бен Рамсби. Решение принято в связи со смертью королевы Елизаветы II на прошлой неделе.

Во вторник, 13 сентября, примет на своем поле .

На следующий день дома сыграет с , – с «Боруссией», а встретятся с .

Елизавета II и спорт: награждала Англию на ЧМ-1966, принимала «Арсенал», вбрасывала шайбу в НХЛ, вручала салатницы на «Уимблдоне»

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