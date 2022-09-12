Гимн Лиги чемпионов не прозвучит перед матчами в Великобритании на этой неделе из-за смерти Елизаветы II

Гимн Лиги чемпионов не прозвучит перед матчами в Великобритании на этой неделе.
Об этом сообщает журналист The Telegraph Бен Рамсби. Решение принято в связи со смертью королевы Елизаветы II на прошлой неделе.
Во вторник, 13 сентября, «Ливерпуль» примет на своем поле «Аякс».
На следующий день «Челси» дома сыграет с «Зальцбургом», «Манчестер Сити» – с «Боруссией», а «Рейнджерс» встретятся с «Наполи».
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