Гимн Лиги чемпионов не прозвучит перед матчами в Великобритании на этой неделе из-за смерти Елизаветы II

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Гимн Лиги чемпионов не прозвучит перед матчами в Великобритании на этой неделе.

Об этом сообщает журналист The Telegraph Бен Рамсби. Решение принято в связи со смертью королевы Елизаветы II на прошлой неделе.

Во вторник, 13 сентября, «Ливерпуль» примет на своем поле «Аякс».

На следующий день «Челси» дома сыграет с «Зальцбургом», «Манчестер Сити» – с «Боруссией», а «Рейнджерс» встретятся с «Наполи».

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