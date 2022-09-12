Генпродюсер «Матч ТВ»: «Показывать чемпионат мира по художественной гимнастике мы не будем, хотя права есть. Без лидеров это уже не ЧМ»

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин объяснил, почему телеканал не покажет чемпионат мира-2022 по художественной гимнастике.

Турнир пройдет с 26 октября по 6 ноября в Ливерпуле. Российские спортсмены отстранены от международных стартов под эгидой FIG. 

«Мы подходим к событиям индивидуально – нельзя сказать, что мы отказываемся от всех международных событий, потому что они без россиян неинтересны.

Но, например, мы показали чемпионат мира по хоккею – рейтинги там были весьма скромные. Сейчас стартует чемпионат мира по художественной гимнастике – показывать его мы не будем, хотя права есть.

Чемпионат мира без не просто главных претендентов на медали, а безусловных лидеров – это уже не чемпионат мира. Интерес к нему может быть разве что у очень узкой аудитории», – сказал Тащин. 

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