Захарян, Сперцян и Изидор – самые подорожавшие игроки РПЛ. В топ-5 по стоимости – только игроки «Зенита»

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Сайт Transfermarkt обновил цены на футболистов, выступающих в Мир РПЛ.

В тройку самых подорожавших игроков вошли атакующий хавбек «Динамо» Арсен Захарян, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор.

Рыночная стоимость каждого из них возросла на 3 млн евро. Теперь Захарян оценивается в 15 млн евро, Сперцян – в 9 млн евро, а Изидор – в 6 млн евро.

На 2 млн евро подорожали полузащитник «Зенита» Клаудиньо, хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль и защитник «Динамо» Николас Маричаль.

В топ-5 самых дорогих игроков РПЛ по-прежнему входят только представители «Зенита» – Малком (22 млн евро), Вильмар Барриос (20 млн евро), Вендел (19 млн евро), Клаудиньо (18 млн евро) и Дуглас Сантос (16 млн евро).

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