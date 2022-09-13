«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по 4 эпизодам матча с ЦСКА

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«Краснодар» попросил ЭСК РФС рассмотреть ряд эпизодов в матче против ЦСКА.

«Быки» потерпели поражение со счетом 1:4, три гола пропустив с пенальти.

«Краснодар» попросил дать оценку двум назначенным пенальти в их ворота в первом тайме, а также непоставленному 11-метровому в ворота армейцев в концовке первой половины игры.

Помимо этого, «Краснодар» обратился с просьбой рассмотреть эпизод с перебитым пенальти на 59-й минуте.

На матче 9-го тура Мир РПЛ ЦСКА – «Краснодар» работал главный арбитр Сергей Иванов.

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