«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по 4 эпизодам матча с ЦСКА

попросил ЭСК РФС рассмотреть ряд эпизодов в матче против ЦСКА.

«Быки» потерпели поражение со счетом 1:4, три гола пропустив с пенальти.

«Краснодар» попросил дать оценку двум назначенным пенальти в их ворота в первом тайме, а также непоставленному 11-метровому в ворота армейцев в концовке первой половины игры.

Помимо этого, «Краснодар» обратился с просьбой рассмотреть эпизод с перебитым пенальти на 59-й минуте.

На матче 9-го тура Мир РПЛ ЦСКА – «Краснодар» работал главный арбитр .

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