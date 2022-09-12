не может договориться с опорником о новом контракте.

Переговоры о новом контракте с Канте начались еще в 2021 году. Предыдущее руководство «Челси» предлагало хавбеку контракт по схеме «3+1», но переговоры были остановлены, когда правительство Великобритании наложило санкции на Романа Абрамовича.

Новое руководство «синих» в августе устно предложило Нголо новый контракт по схеме «2+1». В данный момент хавбек не согласен на этот вариант, так как хотел бы подписать более длительное соглашение, сообщает The Athletic.

31-летний француз покинет клуб на правах свободного агента следующим летом, если прогресс в переговорах не будет достигнут.

Этим летом «Челси» заключил контракт по схеме «2+1» с 33-летним нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом, а с ровесником Канте Калиду Кулибали в июле было подписано соглашение сроком на 4 года.

Предыдущий тренер «синих» Томас Тухель считал, что сомнения у руководства клуба вызывает количество травм, которое получает Канте. В этом сезоне хавбек пропустил пять из семи возможных матчей «Челси».

Канте популярен в лондонском клубе, поэтому с ним хотят продлить контракт. А игрок очень счастлив играть за команду – Нголо был готов завершить карьеру в «Челси». Но для этого сторонам придется найти компромисс при переговорах о контракте.

Отмечается, что за ситуацией, сложившейся вокруг опорника, следят два клуба из Англии, а также команды из Испании, Германии и Франции.

Канте играет за «Челси» с 2016 года. С клубом он выигрывал , Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы, Кубок Англии и клубный чемпионат мира.

Статистику 31-летнего полузащитника можно изучить здесь.