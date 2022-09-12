Футбольный союз Боснии и Герцеговины обсудит проведение игры с Россией в октябре

Футбольный союз Боснии и Герцеговины в октябре обсудит проведение товарищеской игры с Россией.

«Приоритет для нас сейчас – победа над Черногорией в матче Лиге наций, что позволит нам закрепиться на первом месте в группе, и выход в Лигу A. Это также улучшит наши позиции при жеребьевке квалификации Евро-2024.

По просьбе члена исполкома организации Фуада Чолпы в октябре мы проведем тематическое собрание и обсудим матч с Россией», – заявил глава боснийского футбольного Союза Вико Желькович.

9 сентября стало известно, что сборные России и Боснии 19 ноября проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Против игры выступили в числе прочих ведущие футболисты боснийской сборной, члены футбольного Союза и местные политики.

«Сделаю все, чтобы матч с Россией не состоялся». В Боснии и Герцеговине многие против товарняка