Канал Собчак проверяют на пропаганду ЛГБТ. Она предполагает, что из-за интервью с Касаткиной

Ксения Собчак сообщила, что полиция проверяет один из ее каналов «на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков». По ее словам, речь, предположительно, идет об интервью с Дарьей Касаткиной, совершившей каминг-аут.

«Пожаловался на него некий очень бдительный и очень разгневанный гражданин по фамилии Солдатов. Теперь наше видео будут разбирать компетентные серьезные люди и выяснять, превращает ли оно натуралов в геев или нет.

Ну, что могу сказать. Во-первых, посмотрите это интервью, пока его не заблокировали, оно отличное.

Во-вторых, мы еще на старте понимали, на что идем и чем это может обернуться. И конечно, заранее старались сделать так, чтобы до нас не докопались. Но если задача стоит, то и повод для статьи найдется.

В-третьих, удивительно (хотя на самом деле нет), что ЛГБТ-пропагандой сейчас готовы считать даже просто разговор с ЛГБТ-людьми об их жизни. Лучше бы наше патриархальное общество так от оправданий домашнего насилия возбуждалось, кстати, а то закон до сих пор не принят.

Ну посмотрим, чем эта проверка завершится. Насколько глубоко мы зашли в этот дремучий лес.

И к слову обращаю внимание господина Солдатова, уважаемых органов правопорядка, а также добродетельной общественности на дисклеймер в начале интервью с Касаткиной (первая же секунда), а также на подпись к видео.

18+ есть 18+», – написала Собчак в своем телеграм-канале.

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