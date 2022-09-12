РУСАДА дисквалифицировало бегунью Ольгу Самылову на 4 года. Она сдала положительную допинг-пробу в 2012 году

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало легкоатлетку Ольгу Самылову на четыре года – до 16 июня 2026 года.

Самылова выступала в беге на дистанции 100 и 400 м с барьерами. Она – неоднократная чемпионка страны, участница чемпионатов Европы. В последний раз 36-летняя спортсменка участвовала в соревнованиях в 2015 году.

Дисквалификация Самыловой основана на базе данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории.

По информации «Матч ТВ», Самылова сдала положительную допинг-пробу в 2012 году. Она употребляла разрешенный препарат «Экдистерон», который был «загрязнен» запрещенным препаратом.

Московская антидопинговая лаборатория во главе с Григорием Родченковым с разрешения руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) решила скрыть факт положительной пробы.

В базе LIMS фиксировались действия, совершенные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 годы. В январе 2019 года эксперты WADA пришли к выводу, что с данными базы проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

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