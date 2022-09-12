Рой Джонс: «Я пойду к господину Путину, если Грайнер не обменяют. Скажу: «Вы дали мне гражданство РФ, но мне нужно, чтобы вы оказали еще одну услугу»

Рой Джонс-младший попросит президента России Владимира Путина вернуть Бриттни Грайнер домой.

«Если я поеду в Россию, и они не договорятся, я лично пойду к господину Путину.

Я слышал, что они пытаются совершить обмен заключенными. Если обмен не произойдет, я попробую сделать что-то сам. Имейте в виду, я дипломатичный человек. Я не лезу в политику, но друзья есть друзья.

Я скажу: «Вы дали мне российское гражданство, но мне нужно, чтобы вы оказали мне еще одну услугу. Нужно сделать так, чтобы эта девушка вернулась домой.

Давайте сохранять оптимизм. Поскольку я знаком с Путиным, я обязан ей, ее семье и моей стране. Я должен лично спросить его, получится ли ее обменять», – сказал бывший чемпион мира по боксу.

Американская баскетболистка Грайнер, выступавшая за екатеринбургский УГМК, была приговорена российским судом к девяти годам лишения свободы и оштрафована на 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков.

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