Хартли стал консультантом академии «Авангарда»: «Счастлив вернуться. С нетерпением жду новой встречи с болельщиками»

прилетел в Омск.

Бывший главный тренер занял должность консультанта академии клуба. Хартли будет помогать в развитии детско-юношеского спорта в регионе.

«Привет, Омск! Так классно оказаться здесь снова, я счастлив вернуться сюда. Я жду с нетерпением новой встречи с вами, хоккейные болельщики, с которыми мы не виделись так долго. Я счастлив быть тут», – сказал канадец.

Хартли возглавлял «Авангард» на протяжении 4 сезонов и выиграл с ним Кубок Гагарина в 2021 году.

В этом году Хартли оставил свой пост, его заменил Дмитрий Рябыкин. Омский клуб начал новый Фонбет Чемпионат КХЛ с четырех поражений.