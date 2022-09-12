Хартли стал консультантом академии «Авангарда»: «Счастлив вернуться. С нетерпением жду новой встречи с болельщиками»

Теги Авангард Боб Хартли КХЛ Хоккей

Боб Хартли прилетел в Омск.

Бывший главный тренер «Авангарда» занял должность консультанта академии клуба. Хартли будет помогать в развитии детско-юношеского спорта в регионе.

«Привет, Омск! Так классно оказаться здесь снова, я счастлив вернуться сюда. Я жду с нетерпением новой встречи с вами, хоккейные болельщики, с которыми мы не виделись так долго. Я счастлив быть тут», – сказал канадец. 

Хартли возглавлял «Авангард» на протяжении 4 сезонов и выиграл с ним Кубок Гагарина в 2021 году.

В этом году Хартли оставил свой пост, его заменил Дмитрий Рябыкин. Омский клуб начал новый Фонбет Чемпионат КХЛ с четырех поражений.

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