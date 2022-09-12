считает, что стал бы футболистом, если бы родился в Англии.

– Говорят, что вы болеете за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Реал», «Арсенал»... За кого же вы болеете?

– Тут [в Лондоне] много разных людей. Думаю, тут фанаты «Арсенала», «Челси», «Тоттенхэма», «Манчестера», поэтому не назову любимую английскую футбольная команду.

Скажу, что я люблю английскую Премьер-лигу. Она мне очень нравится. Мне нравится футбол, и вообще футбол гораздо лучше, чем ММА. Так я говорил раньше и всегда буду говорить. И люди, зная это, спрашивают: «А почему ты тогда стал бойцом ММА?» Честно, это какая-то случайность.

Считаю, что это произошло из-за того, что я родился и вырос в Дагестане. Если бы я родился в Англии, то стал бы футболистом. Я люблю футбол. Я не выбираю какую-то конкретную команду в Англии, а просто получаю удовольствие от футбола в этой стране. Если я назову какую-то одну команду, то меня освищут, – сказал бывший чемпион в легком весе на благотворительном вечере.