Олег Матыцин: «Никакой паники в нашем спортивном сообществе нет. Мы уверены в том, что курс выбран правильный»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в спортивном сообществе нет паники, и выразил уверенность в правильности выбранного курса.

«На заседании (Минспорта), коллегии, были рассмотрены промежуточные итоги нашей работы и сформулированы задачи на ближайший период.

Мы находимся под санкционным давлением. Но время ограничений – это и время возможностей. Уделили внимание нашему сотрудничеству в рамках БРИКС и ШОС. Была отмечена работа в рамках Питерского и Восточного экономических форумов.

Мы с удовлетворением отмечаем, что никакой паники в нашем спортивном сообществе нет. У нас громадный человеческий, тренерский ресурсы. Мы уверены в том, что курс выбран правильный», – сказал Матыцин.