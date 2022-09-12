Матч ЛЧ «Челси» – «Зальцбург» не перенесут. Игра пройдет в Лондоне 14 сентября

Матч Лиги чемпионов «Челси» – не будет перенесен.

Лондонский клуб примет «Ред Булл» на «Стэмфорд Бридж» в среду, 14 сентября.

Сегодня стало известно, что игра Лиги Европы в Лондоне между «Арсеналом» и ПСВ, запланированная на 15 сентября, состоится в другую дату.

Решение было принято в связи с нехваткой полиции и организационными сложностями в Лондоне, где сейчас идет подготовка к похоронам Елизаветы II.

Тем не менее матч – «Зальцбург» пройдет в запланированные сроки. Стартовый свисток 14 сентября прозвучит в 22:00 по московскому времени.