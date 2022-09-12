Хасбик подписал пятилетний контракт с UFC (ТАСС)

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Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, подписал контракт с UFC, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Хасбик поставил подпись под пятилетним соглашением.

«Хасбулла подписал пятилетний контракт с UFC. Он подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие», – сказал источник, не уточнив сумму сделки.

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