Хасбик подписал пятилетний контракт с UFC (ТАСС)

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, подписал контракт с , сообщает ТАСС.

По данным агентства, Хасбик поставил подпись под пятилетним соглашением.

«Хасбулла подписал пятилетний контракт с UFC. Он подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие», – сказал источник, не уточнив сумму сделки.

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