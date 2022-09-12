Алькарас выиграл US Open, «Зенит» забил 8 голов «Оренбургу», «Спартак» уступил «Ростову» Карпина, Талалаев уволен из «Ахмата», Ферстаппен победил на Гран-при Италии и другие новости

1. «Зенит» уничтожил «Оренбург» в 9-м туре Мир РПЛ – 8:0! Это крупнейшая победа петербуржцев в турнирах России/СССР.

«Ростов» обыграл «Спартак» – 4:2. Валерий Карпин в 6-й раз в 10 матчах победил «Спартак» во главе дончан. У красно-белых все довольно грустно – 3 поражения в 4 последних матчах РПЛ. Еще и Соболев буянит: форвард боднул Уткина в лицо и получил 3-ю желтую в сезоне.

«Локомотив» проиграл 3-й матч подряд – «Факелу» (0:2). У железнодорожников при Циннбауэре лишь 2 победы в 10 матчах сезона.

«Урал» выиграл впервые в этой РПЛ – у «Торпедо» (2:0). Москвичи идут на последнем месте в таблице, команда проиграла 8 из 9 матчей, разница мячей – 4:21.

По итогам 9-го тура «Зенит» лидирует в РПЛ, ЦСКА идет вторым, «Ростов» вышел на 3-е место, «Спартак» – 5-й.

2. Карлос Алькарас стал чемпионом US Open, обыграв в финале Каспера Рууда – 6:4, 2:6, 7:6, 6:3. 19-летний испанец взял первый «Большой шлем» в карьере и станет самым молодым №1 рейтинга в истории.

3. Андрей Талалаев уволен с поста главного тренера «Ахмата». Это 7-я тренерская отставка за 9 туров чемпионата России – рекорд.

4. Ферстаппен выиграл Гран-при «Формулы-1» в Италии, Леклер стал вторым, Расселл – 3-й. Макс может стать двукратным чемпионом «Ф-1» в следующий уик-энд – за 5 Гран-при до конца сезона. Де Врис заработал очки в дебютной гонке в «Формуле-1», он был признан гонщиком дня.

5. «Краснодар» потребовал провести расследование по итогам матча с ЦСКА (1:4). Клуб заявил, что «будет настаивать на расследовании совпадения коэффициентов букмекеров и ошибок судьи Иванова». РПЛ запросила у букмекеров информацию, отметив, что участники рынка не заметили странных ставок. А ЦСКА отшутился – выложил видео с фолами игроков «Краснодара» и пенальти, написав: «Облегчим правоохранительным органам сбор доказательств».

6. «Ювентус» вырвал ничью у «Салернитаны» (2:2), проигрывая 0:2. Команды устроили массовую потасовку из-за отмены гола Милика на 95-й после ВАР: Аркадиуш получил 2-ю желтую за снятую футболку, Аллегри, Куадрадо и Фасио удалили.

В других матчах Серии А «Лацио» победил «Верону», «Аталанта» сыграла вничью с «Кремонезе».

7. Италия выиграла чемпионат мира по волейболу, обыграв в финале Польшу (3-1). Бразилия обыграла Словению и завоевала бронзу.

8. КХЛ. ЦСКА обыграл «Локомотив», «Авангард» проиграл «Автомобилисту» в гостях, «Сибирь» уступила «Трактору» по буллитам. У «Авангарда» 4 поражения в 4 матчах на старте сезона – «ястребы» остались единственным клубом в КХЛ без набранных очков.

9. «Реал» одержал 5-ю победу подряд в Ла Лиге, разгромив «Мальорку» (4:1). Кроме того, «Мадрид» выиграл все 7 матчей на старте сезона. Но у «сливочных» не все идеально – Асенсио разозлился из-за невыхода на поле, он швырнул манишку на землю и пнул бутылку.

В других матчах Ла Лиги «Бетис» обыграл «Вильярреал», «Атлетик» забил 4 гола «Эльче». Все результаты – здесь.

10. В чемпионате Германии «Кельн» уступил «Униону», гладбахская «Боруссия» и «Фрайбург» сыграли вничью. После 6 туров «Унион» лидирует в Бундеслиге впервые в истории, «Бавария» – 3-я, «Фрайбург» – 2-й.

11. В 1/8 финала Евробаскета Украина проиграла Польше, Италия выбила Сербию. Остальные результаты – тут.

12. НФЛ. 1-я неделя. «Сан-Франциско» уступил «Чикаго», «Майами» обыграл «Нью-Ингленд», «Питтсбург» победил «Цинциннати» и другие матчи.

13. Алина Загитова будет одной из ведущих нового сезона «Ледникового периода», утверждает «Р-Спорт».

14. «Барселона» хочет, чтобы Альба, Пике, де Йонг и Депай ушли зимой – клубу нужно снижать ведомость зарплат. Бускетс не продлит контракт с «Барсой» и уедет в МЛС летом 2023-го – он больше не хочет идти на уступки клубу.

15.Ремко Эвенепул одержал победу в общем зачете веломногодневки «Вуэльта Испании». Хуан Молано из UAE Team Emirates выиграл заключительный этап гонки.

16. В чемпионате Франции «Монако» Головина победил «Лион», «Ницца» обыграла «Аяччо». Другие результаты – здесь.

17. «Челси» сохраняет интерес к Захаряну – за ним будут следить в ближайшие месяцы. Летом с хавбеком «Динамо» согласовали контракт, пишет инсайдер Фабрицио Романо. Переговоры с «Динамо» идут – клубы ищут способ перевода денег.

Цитаты дня.

Загитова сравнила популярность видов спорта: «Фигурное катание, конечно, чуть-чуть наравне и, может, немного обходит футбол»

Мэр Сараево: «Отказ от игры с Россией – моральный долг Футбольного союза Боснии и Герцеговины, тренеров и игроков»

Тухель после увольнения из «Челси»: «Я опустошен. Здесь я чувствовал себя как дома. Гордость от победы в ЛЧ останется со мной навсегда»

Олег Матыцин: «Без России развитие спорта невозможно. Олимпизм – как семья. В семье, даже если ты считаешь, что ребенок не прав, не имеешь права выгонять его из дома»

Карпин не считает Федуна знаковой фигурой российского футбола: «Вкладывал деньги просто потому, что у его компании они есть – в чем знаковость?»

Мостовой о работе в «Ахмате»: «Меня бы не позвали, бумажки нет. Хотя у Карпина в «Спартаке» ее не было»