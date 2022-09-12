Экс-хавбек «Барселоны» и «Атлетико» Туран завершил карьеру

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Бывший игрок «Барселоны» Арда Туран завершил карьеру.

О своем решении футболист объявил у себя на странице в инстаграме.

Последним клубом 35-летнего полузащитника был «Галатасарай», в котором он отыграл два последних сезона. В этой же команде он начинал свою профессиональную карьеру.

До этого хавбек также выступал за «Истанбул», «Барселону» и «Атлетико».

Туран – 2-кратный чемпион Испании. По разу он побеждал в Ла Лиге с «Барселоной» и «Атлетико».

С каталонской командой он также два раза выиграл Кубок Испании и один раз Суперкубок страны, а с мадридской по одному разу побеждал в Кубке и Суперкубке Испании, Лиге Европы и Суперкубке УЕФА.

За сборную Турции полузащитник провел 100 матчей и забил 16 голов. В 2008 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы.

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