Карпин о судействе: «Футбол превращается в баскетбол – тебя задевают мизинцем, и это фол»

высказался о судействе в нынешнем сезоне Мир .

– Матч «Торпедо» – «Ростов» получился нервным и привел к скандалу по судейству. Комиссия признала, что по Комличенко не фолили, и пенальти назначен ошибочно. Нет опасений, что теперь вот в таких единоборствах судьи будут свистеть фол именно вашему форварду?

– Опасения такие есть. С решением комиссии не согласен.

Насколько я понимаю нюансы, ситуация следующая – считается, что Комличенко фолил до ввода мяча в игру, а потом, когда мяч в игре, фолили против Комличенко. Обычно на угловых, когда мяч не в игре, судья подходит, предупреждает… Но одно дело – то, что происходит до ввода мяча в игру, другое – то, что потом. Так и оценивайте момент, когда мяч в игре и кто-то кого-то завалил и не дал сыграть в мяч.

– Вы обсуждали это с арбитрами?

– Да, с одним бывшим арбитром – он сказал, что момент с Комличенко – не пенальти. Но если рассматривать момент по эпизодам, то да – моя трактовка верна. А если рассматривать с точки зрения, что форвардам нельзя давать бороться в штрафной и надо фиксировать их нарушения – то у больших нападающих будут трудности.

Футбол силовая контактная игра, где люди на поле борются. Саша Соболев, Дзюба раньше, наш Комличенко – они привыкли бороться в штрафной, это их манера. И если фиксировать всю борьбу как фол, в штрафной будут только свистки в пользу защиты.

Это решение не пользу футбола, не в пользу атаки и форвардов, которые в штрафной привыкли вести борьбу за мяч.

– Возмущение со стороны «Торпедо» было большое. Ключевая претензия – видели ли вы матчи, где перебивали 2 пенальти и такой счет по карточкам. Ваше мнение?

– По поводу того, что перебивали пенальти – такие сейчас правила. Это те же самые слова, что мне говорили судьи по поводу пенальти в наши ворота на Песьякове в одном из матчей. Да, говорили мне, мы понимаем, что это не пенальти, но сейчас такие правила.

Или похожий момент был в матче «Крылья» – ЦСКА, когда игрок выбил мяч в подкате, и потом по инерции нога попала в ногу соперника – и кто-то говорит, что это пенальти. Те, кто сейчас вот так трактует правила, сами могут пойти в подкат и попробовать в таком эпизоде успеть убрать ногу. Как это сделать физиологически?

А судьи говорят – что если не зафиксируют в таких моментах фол, их накажут. И я понимаю судей, такие сейчас трактовки. И вопрос тут не к судьям, а к трактовкам. Потому что футбол превращается в баскетбол – ты бросаешь, тебя задевают мизинцем, и это фол, – сказал главный тренер «Ростова».

«Ростов» три раза бил один и тот же пенальти на 90+ 😱 Два сэйва «Торпедо» отменили, а гол засчитали!